Лавров обвинил кандидата и члена НАТО в хамстве Лавров назвал хамством отсутствие ответа Швеции и Дании на письма по «Северным потокам»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамством отсутствие ответа Швеции и Дании на официальные письма российского премьера Михаила Мишустина по «Северным потокам», передает ТАСС. Осенью прошлого года Мишустин обратился к странам с просьбой об участии Москвы в расследовании обстоятельств ЧП на газопроводе. По словам Лаврова, отказ сотрудничать является попыткой скрыть ответственность за диверсию коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами.

Если с сентября председатель правительства России ждет ответа от абсолютно независимых суверенных государств, о которых идет речь, если наши послы где-то раз в месяц напоминают премьер-министрам этих стран, что все-таки к вам обратились, напишите хотя бы: «Да, мы получили обращение, но сейчас пока мы заняты». Даже этого нет. Я считаю, что это хамство, но это хамство скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами в этой диверсии, в организации этого террористического акта, — сказал Лавров.

15 февраля Лавров заявил, что Россия готовит специальное заседание Совбеза ООН о необходимости международного расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он уточнил, что Москва не согласна с позицией Организации об отсутствии полномочий проводить разбирательство.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, где заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии.