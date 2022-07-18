Лавров назвал инсценировкой разговоры Запада про добрые отношения к русским

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал инсценировкой разговоры по добрые отношения и проготовность Запада учитывать прав и интересы русских, которые после распада СССР очутились на Украине и в других постсоветских странах. Об этом говорится в статье министра, опубликованной в газете «Известия».

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что Украине, Молдавии и другим странам, которые сегодня «обхаживает» ЕС, суждено играть роль статистов в играх Запада.

Коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права, — заметил Лавров.

По мнению главы МИД, чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения принципа суверенного равенства государств, тем лучше.

Ранее генерал США в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри разместил в соцсети кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за работу украинской ПВО, уничтожающей российский самолёт. В подписи к ролику он указал, что якобы самолёт сбила британская ракета.