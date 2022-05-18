Американский генерал выдал кадры из видеоигры за успехи украинской ПВО Генерал США в отставке Маккафри выдал ролик из игры за кадры уничтожения самолёта России

Барри Маккафри / Фото Kin Man Hui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генерал США в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри разместил в соцсети кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за работу украинской ПВО, уничтожающей российский самолёт. В подписи к ролику он указал, что якобы самолёт сбила британская ракета, сообщает Fox News.

Российский самолёт поражён британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой, — прокомментировал Маккафри видео.

Запись генералу пришлось удалить после того, как один из пользователей в комментариях к ней указал, что видео является кадром из игры. К тому времени скриншот с ошибкой Маккафри уже «гулял» по Сети.

Промах генерала заметили в британской газете Daily Mail, чей журналист Бекет Адамс усомнился в компетентности американского военного.

Можно подумать, что генерал в отставке с опытом и наградами не имеет никакого представления о том, как всё это выглядит на самом деле. Видео было явно анимированным, — заявил он.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Кремле считают недопустимыми обвинения российских военнослужащих в преступлениях в ходе спецоперации на Украине. По его словам, многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками, а наиболее вопиющие являются инсценировками.