Генерал США в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри разместил в соцсети кадры из видеоигры Arma 3, выдав их за работу украинской ПВО, уничтожающей российский самолёт. В подписи к ролику он указал, что якобы самолёт сбила британская ракета, сообщает Fox News.

Российский самолёт поражён британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. Оружие Великобритании стало настоящей угрозой, прокомментировал Маккафри видео.

Запись генералу пришлось удалить после того, как один из пользователей в комментариях к ней указал, что видео является кадром из игры. К тому времени скриншот с ошибкой Маккафри уже «гулял» по Сети.

Промах генерала заметили в британской газете Daily Mail, чей журналист Бекет Адамс усомнился в компетентности американского военного.

Можно подумать, что генерал в отставке с опытом и наградами не имеет никакого представления о том, как всё это выглядит на самом деле. Видео было явно анимированным, — заявил он.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Кремле считают недопустимыми обвинения российских военнослужащих в преступлениях в ходе спецоперации на Украине. По его словам, многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками, а наиболее вопиющие являются инсценировками.