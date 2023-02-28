Кремль умолчал о причинах закрытия неба над Петербургом Песков не раскрыл причины закрытия воздушного пространства над Петербургом

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Санкт-Петербург. Самолеты в международном аэропорту Пулково

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом, передает ТАСС. Представитель Кремля при этом заверил, что российский лидер Владимир Путин обладает полной информацией по этому вопросу. Ранее власти Петербурга сообщили, что небо над Петербургом снова открыто после того, как 28 февраля было объявлено о временной приостановке рейсов в аэропорту Пулково.

У президента полная информация на этот счет. <...> Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных, — сказал Песков.

Утром 28 февраля отправка и прием рейсов в петербургском аэропорту Пулково были приостановлены. РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации сообщало, что все воздушное пространство над городом закрыто. Официальная причина не называлась. Вскоре появилась информация о снятии ограничений, что подтвердили в соцсетях городского правительства.

СМИ писали, что небо над Петербургом закрыли, предположительно, из-за сообщений о неопознанном летательном аппарате. Все рейсы, которые направлялись в город, после этого развернулись обратно. Спустя некоторое время появились сообщения о возобновлении полетов.