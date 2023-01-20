Путин пожелал скорейшего выздоровления Назарбаеву после операции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин желает скорейшего выздоровления экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву после перенесенной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, к этому пожеланию присоединяются все сотрудники администрации президента.

Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. Мы все в Москве желаем [ему] скорейшего выздоровления, — заявил представитель Кремля.

Ранее о госпитализации бывшего главы Казахстана сообщил экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц. Тогда сообщалось, что Назарбаеву проводят комплексное обследование сердца.

Как впоследствии уточнил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, первый президент Казахстана перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По его словам, операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре, сейчас Назарбаев находится под наблюдением врачей, угрозы жизни первого президента Казахстана нет.