В Кремле обеспокоились обострением в Косово Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обострением в Косово

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В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Косово и внимательно наблюдают за развитием событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия поддерживает Сербию и считает, что права косовских сербов должны соблюдаться.

Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин не планирует контактов с сербским коллегой Александром Вучичем из-за обострения в Косово. Несмотря на отсутствие переговоров по этому вопросу на высшем уровне, Москва и Белград поддерживают постоянное общение по дипломатическим каналам, указал Песков.

Ситуация на севере Косово и Метохии обострилась после того, как в конце мая спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить назначение новых мэров, победивших на выборах, против которых выступали сербы. 29 мая произошли у зданий администраций в северных муниципалитетах произошли столкновения между силами НАТО (KFOR) и протестующими.

МИД России призвал к решительным шагам для деэскалации в Косово. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова указала, что западным странам нужно было заранее просчитать последствия назначения «никого не представляющих» мэров-албанцев.