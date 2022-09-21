Песков объяснил, почему в указе о частичной мобилизации нет седьмого пункта Песков: седьмой пункт указа о частичной мобилизации — для служебного пользования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не будут раскрывать седьмой пункт Указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», поскольку он предназначен для служебного пользования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он уточнил, что в закрытом пункте говорится о количестве призываемых, что уже ранее озвучивал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Действительно, он [седьмой пункт] для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть. Единственное, что могу сказать, Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек, — заявил Песков.

Полный текст документа находится на официальном сайте Кремля. Сейчас в нем по-прежнему отсутствует пункт под номером семь.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в военной операции не будут участвовать срочники.