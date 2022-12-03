КПРФ открыла отделение в ЛНР

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Коммунистическая партия РФ открыла региональное отделение в Луганской Народной Республике, передает корреспондент ТАСС с учредительного собрания партии. Конференция по открытию подразделения прошла в Луганском драматическом театре. Первым секретарем регионального отделения стал Игорь Гуменюк, ранее возглавлявший общественное движение «Союз коммунистов Луганщины».

Мы будем проходить регистрацию после сегодняшней учредительной конференции в Министерстве юстиции Российской Федерации, <...> чтобы быть официально представительством КПРФ на территории ЛНР, отстаивать интересы партии в правовом и политическом поле на территории республики, — заявил депутат Народного совета ЛНР Александр Ермоленко.

7 ноября КПРФ направила с территории подмосковного совхоза имени Ленина, руководимого экс-кандидатом в президенты России Павлом Грудининым, 103-й по счету партийный гуманитарный конвой на территорию Донбасса.

В отправке гуманитарного груза приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, его заместитель Владимир Кашин, глава Московского областного отделения партии, депутат Госдумы Николай Васильев, депутаты Мособлдумы и Мосгордумы, а также партфункционеры из столичного региона.