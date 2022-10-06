«Констатация реальности»: Песков о мнении Маска по ситуации на Украине Песков назвал пост Маска о ситуации на востоке Украины «констатацией реальности»

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Илон Маск

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пост основателя компании SpaceX Илона Маска о том, что на востоке Украины «предпочитают Россию», констатацией реальности. По его словам, тяготение жителей востока Украины к России исторически обусловлено и все люди, способные к вдумчивому анализу, это понимают, передает ТАСС.

Это констатация реальности скорее. Потому что это действительно реальное положение дел и действительно на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением. Конечно, скажем так, те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации, те люди, которые способны к анализу, к констатации реальности, — они приходят к такому выводу, и они это подтверждают, — сказал Песков.

Ранее Маск заявил, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Так бизнесмен ответил на критику американского сенатора Линдси Грэма, заявившего о минусах плана Маска по мирному урегулированию на Украине. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.

Ранее пользователи Twitter поддержали позицию Маска по Крыму и Донбассу. Владелец SpaceX запустил опрос, должны ли жители указанных регионов сами решать вопрос о своей принадлежности России. Участие в нем приняли около 2,5 млн человек. Из них 59,3%, что составляет 1,4 млн человек, сказали «да».