Пользователи поддержали позицию Маска по Крыму и Донбассу

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Пользователи Twitter поддержали позицию американского предпринимателя Илона Маска по Крыму и Донбассу. Владелец SpaceX запустил опрос, должны ли жители указанных регионов сами решать вопрос о своей принадлежности России. Скрин опроса приводит URA.RU.

Фото: соцсети

За два дня голосования участие в опросе приняли около 2,5 млн человек. Из них 59,3%, что составляет 1,4 млн человек, сказали «да», согласившись, что жители Крыма и Донбасса вправе сами решать, какой стране им принадлежать.

Также Маск заявил, что Крым должен остаться в составе России, а по присоединенным к России территориям предложил провести повторные референдумы под наблюдением ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поиск путей мирного выхода по ситуации вокруг Украины, озвученный предпринимателем Илоном Маском, выглядит весьма позитивно. Маск предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)».