В Кремле прокомментировали инициативу Маска по Украине Песков назвал позитивным предложение Маска по Украине

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Поиск путей мирного выхода по ситуации вокруг Украины, озвученный предпринимателем Илоном Маском, выглядит весьма позитивно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия с самого начала была за то, чтобы её условия были выполнены путём переговоров, но достижение мира без выполнения условий России невозможно.

На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации, — сказал Песков.

Ранее бизнесмен озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению Маска, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

В ответ на это Зеленский создал в Twitter опрос на тему «Какой Илон Маск тебе нравится больше — который поддерживает Украину или Россию?». 80% пользователей проголосовали за первый вариант, в связи с чем Маску пришлось оправдаться. Предприниматель уточнил, что по-прежнему поддерживает государство и его жителей, однако эскалация конфликта может нанести еще больший урон стране и миру.