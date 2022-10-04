Маск оправдался перед Зеленским за идеи по решению конфликта на Украине

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Владимир Зеленский

Основатель SpaceX Илон Маск оправдался перед президентом Украины Владимиром Зеленским за свои предложения по урегулированию украинского кризиса. В Twitter он написал, что по-прежнему поддерживает государство и его жителей, однако эскалация конфликта может нанести еще больший урон стране и миру.

Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру, — считает Маск.

Ранее бизнесмен озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил провести повторное голосование в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, но под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он предложил оставить Крым России, «как и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)». По мнению Маска, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

В ответ на это Зеленский создал в Twitter опрос на тему «Какой Илон Маск тебе нравится больше — который поддерживает Украину или Россию?». 80% пользователей проголосовали за первый вариант, в связи с чем Маску пришлось оправдаться.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что новым президентом США должен стать Илон Маск. По его словам, предприниматель хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, к числу которых относится и Россия, с ним можно выстраивать нормальные и взаимовыгодные отношения.