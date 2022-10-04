Депутат Госдумы предложил Маску стать новым президентом США Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил Маску стать новым президентом США

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новым президентом США должен стать американский предприниматель Илон Маск. По его словам, Маск хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, к числу которых относится и Россия, с ним можно выстраивать нормальные и взаимовыгодные отношения.

Такие, как Маск, должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу, — сказал Шеремет.

Ранее Илон Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил «провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях». По его мнению, оно должно пройти под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он считает, что Крым следует считать «формальной частью России». По мнению Маска, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.

В ответ на это руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Илон Маск «рвет все шаблоны» политики президента США Джо Байдена, а войну до последнего украинца, спонсируемую Белым домом, не поддерживают ни рядовые американцы, ни простые европейцы, которые страдают по вине Брюсселя.