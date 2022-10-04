В Госдуме заявили, что Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине Лидер фракции ЛДПР Слуцкий: Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине

Фото: Evgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Илон Маск своим планом по разрешению ситуации на Украине рвет все шаблоны политики президента США Джо Байдена. При этом войну до последнего украинца, спонсируемую Белым домом, не поддерживают рядовые американцы, отметил он в Telegram.

Илон Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине. На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, «да» ответили больше половины из 1,3 миллиона пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США, — подчеркивается в его сообщении.

По мнению депутата, также не готовы к жертвам из-за «прогнившего киевского режима» простые европейцы, которые страдают по вине Брюсселя, демонстрирующего вассальную евроатлантическую солидарность.

Слуцкий также считает, что проводить новые референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях нет необходимости. Данные территории вернулись в состав России навсегда.

Ранее стало известно, что Илон Маск озвучил план по разрешению кризиса на Украине. Он предложил «провести повторное голосование в Донбассе и на освобожденных территориях». По его мнению, оно должно пройти под наблюдением представителей ООН. Кроме того, он считает, что Крым следует считать «формальной частью России». По Маску, полуострову следует предоставить гарантии водоснабжения и закрепить за Украиной нейтральный статус.