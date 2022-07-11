Наказание компаний за утечку персональных данных могут смягчить Коммерсант узнал, что наказание компаний за утечку персональных данных могут смягчить

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Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечку персональных данных, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Предполагается, что первое подобное нарушение простят, а последующее будут наказывать штрафом в размере 1% от выручки.

В ближайшие две недели бизнес должен подготовить предложения по поправкам к ранее представленному законопроекту. Ранее представители компаний настаивали на том, что на фоне экономической ситуации ужесточение ответственности за утечки только создаст дополнительные трудности для предпринимателей. Один из участников предложил ступенчатую систему штрафов.

Если данные клиентов или сотрудников компании были скомпрометированы впервые, то она должна получить просто предупреждение. В случае повторной компрометации — заплатить крупный штраф. Если же компания допустила утечку в третий раз — получить оборотный штраф, — сказал он.

Эксперты отметили, что в обществе есть спрос на ужесточение ответственности за утечку персональных. Причиной этого стали недавние сливы Delivery Club и «Яндекс.Еды»: в марте и мае соответственно. Клиенты последней подали коллективный иск: они потребовали компенсации морального вреда.

Ранее Госдума утвердила закон об усилении защиты персональных данных россиян. Операторов обязали немедленно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных.