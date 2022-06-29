Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном Сенатор Клишас: суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген под вопросом после отказа пропустить грузы из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

После того как власти Норвегии отказались пропустить грузы из России на Шпицберген, суверенитет Осло над полярным архипелагом оказался под большим вопросом, написал в своём Telegram-канале председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он согласился с высказыванием сенатора Константина Косачева, назвавшего решение норвежских властей аморальным.

Согласен с Косачевым, но, переводя с дипломатического на юридический: после действий Норвегии, с данного момента суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом, — заявил Клишас.

Накануне Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.

Ранее сообщалось, что российский поселок Баренцбург на арктическом архипелаге Шпицберген после введения санкций в связи со спецоперацией на Украине оказался в сложном положении. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь») уже не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей. Также под угрозой находится подготовка к зимнему сезону 2022–2023 годов, притом что зима на Шпицбергене, от которого до Северного полюса немногим более тысячи километров, начинается уже в сентябре.