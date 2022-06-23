Заполярные санкции: российский поселок на Шпицбергене ждет еду и запчасти Генконсул РФ в Баренцбурге: в магазинах меньше фруктов, овощей, зелени, не хватает российской муки, молочных продуктов

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский поселок Баренцбург на арктическом архипелаге Шпицберген после введения санкций в связи со спецоперацией на Украине оказался в сложном положении. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь») уже не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей, столь важных в Заполярье. Также под угрозой находится подготовка к зимнему сезону 2022–2023 годов, притом что зима на Шпицбергене, от которого до Северного полюса немногим более тысячи километров, начинается уже в сентябре.

Между тем с 30 апреля норвежская сторона из-за антироссийских санкций не пропускает на Шпицберген два контейнера с продуктами питания, запчастями и оборудованием. Российские дипломаты предпринимают усилия, чтобы решить проблему снабжения заполярного поселка, однако пока безрезультатно. О том, в каком положении сейчас находится российский поселок на Шпицбергене, NEWS.ru рассказал генконсул РФ в Баренцбурге Сергей Гущин.

— Сергей Сергеевич, находящийся на заполярном архипелаге Баренцбург полностью зависит от поставок с материка. Какова ситуация в поселке в условиях санкций?

Фото: spitsbergen.mid.ruСергей Гущин Фото: spitsbergen.mid.ruСергей Гущин

— У нас нет нехватки продовольствия в прямом смысле, то есть голод нам не грозит. У треста «Арктикуголь» есть и другие каналы поставок продуктов, помимо завоза морем контейнерами. Однако сократился ассортимент продуктов питания. В магазинах меньше фруктов, овощей, зелени, не хватает российской муки, молочных продуктов. Есть и другая проблема — наряду с продуктами в контейнерах привозили в Баренцбург различные запчасти, техническое оборудование, медицинскую технику для больницы. Сейчас все это обычным путем через норвежский Тромсё и дальше по морю ввезти невозможно. Поэтому существует определенная угроза в плане подготовки к зимнему сезону, ведь уже сейчас надо ремонтировать технику, оборудование на угольной шахте. Гендиректор треста «Арктикуголь» написал письмо губернатору Шпицбергена. Оно сопровождалось нотой российского посольства в Осло в МИД Норвегии с просьбой предоставить освобождение от санкционных ограничений для снабжения Баренцбурга. Однако пока никакой реакции нет. С 30 апреля на пункте пропуска «Борисоглебск» на российско-норвежской границе застряли два контейнера с 20 тоннами груза. Из них 7 тонн — продукты питания, остальное — запчасти и оборудование. Несмотря на все усилия, груз по-прежнему находится там. Прорабатывались различные варианты доставки, например заезд норвежских автоперевозчиков и перегрузка грузов на их машины, но пока безрезультатно.

— Возможно ли расплатиться на Шпицбергене картой российского банка?

— Наша внутренняя система расчетов в Баренцбурге работает, тут ходят карты треста «Арктикуголь», по ним сотрудники могут делать покупки в местных магазинах. Но в столице Шпицбергена Лонгйирбюэне сотрудники треста действительно ничего приобрести по российским картам не могут. Если кому-то из сотрудников надо выехать на материк (со Шпицбергена регулярное авиасообщение есть только с материковой Норвегией), руководство треста помогает им приобрести авиабилеты — у треста есть соответствующие норвежские счета. Каждому сотруднику выплачивается субсидия на возвращение домой.

После начала спецоперации некоторые норвежские туркомпании заявили, что будут советовать своим клиентам ничего не приобретать в Баренцбурге, не останавливаться в тамошних гостиницах и не заходить в ресторан и бар в российском поселке. Бойкот сохраняется?

— Все продолжается. Компании, присоединившиеся к бойкоту, призывают не приобретать товары в Баренцбурге. Но есть и компании, не присоединившиеся к этой инициативе, они продолжают ездить в Баренцбург и отовариваться здесь. То есть это личный выбор каждого. Также у нас по-прежнему действует Центр арктического туризма «Грумант», который продолжает весьма эффективно оказывать услуги норвежским и иностранным туристам, приезжающим в Баренцбург. Открыты, как и раньше, гостиница, ресторан, бар «Красный медведь». Надо отметить, что туристы едут. Правда, из России сейчас никого нет по причине ограничений, но приезжают норвежцы и туристы из других стран. Также в Баренцбург заходят туристические лайнеры.