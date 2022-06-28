NRK: Норвегия отказала в пропуске грузов для россиян на Шпицберген

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Жилые дома в шахтерском городе Баренцбург на архипелаге Шпицберген

Норвегия отклонила росcийскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг», сообщил телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Сейчас на КПП находится около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.

Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года, — отметили в МИД Норвегии.

Единственный контрольно-пропускной пункт «Стурскуг» на российско-норвежской границе закрыт для проезда грузовиков из РФ с апреля. В мае кораблям из РФ запретили заходить в норвежские порты.

Ранее сообщалось, что российский поселок Баренцбург на арктическом архипелаге Шпицберген после введения санкций в связи со спецоперацией на Украине оказался в сложном положении. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь») уже не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей. Также под угрозой находится подготовка к зимнему сезону 2022–2023 годов, притом что зима на Шпицбергене, от которого до Северного полюса немногим более тысячи километров, начинается уже в сентябре.