Канада блокирует доступ россиян к консульским услугам Канада заблокировала планы России по расширению консульского присутствия

Фото: Даниил Студнев/ТАСС

Посольство РФ в Канаде

Правительство Канады заблокировало планы Москвы по расширению консульского присутствия в стране, включая возможное открытие российского консульства в Ванкувере в нынешнем году, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По его словам, это происходит, несмотря на заявления правительства Канады о приверженности политике мультикультурализма.

Команда Трюдо все это заблокировала. Несмотря на декларации о приверженности политике мультикультурализма, она блокирует доступ россиян к консульским услугам, — сказал Степанов.

МИД Канады ранее ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды». Под ограничения также попали заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный. В ответ на это Степанов заявил, что ни одно «недружественное действие» Оттавы не останется без ответа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила последние санкции Канады против российских журналистов и артистов с действиями нацистской Германии. По ее словам, такими же методами Третий рейх пытался уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики.