Кадыров заступился за чемпиона UFC из Дагестана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за чемпиона UFC из Дагестана Ислама Махачева, которого обвинили в использовании капельниц для регидратации. В своем Telegram-канале политик написал, что борец не нарушал антидопинговые правила, а необоснованные обвинения в его адрес наносят ущерб имиджу организации. Кадыров считает, что в этом случае UFC пытается соответствовать политической повестке, а именно обвинить РФ «во всех грехах».

Данное предвзятое обвинение в адрес нашего спортсмена серьезно бьет по репутации ведущей спортивной организации мира, но это мало кого волнует. Главное — наказать «представителя российского империализма» методом дисквалификации, — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что Махачев победил в «честном противостоянии» австралийца Александра Волкановски, а теперь его обвиняют в использовании нелегальной восстанавливающей капельницы перед боем. Кадыров уверен, что обвинения ничем не подкреплены и «основываются лишь на слухах и домыслах».

12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс UFC в легком весе. Бой прошел в Перте (Австралия). После этого антидопинговое агентство США (USADA) опубликовало заявление, в котором говорилось, что борца могут дисквалифицировать на два года за нарушение антидопинговых правил. Согласно запрещенному списку организации, все внутривенные вливания более 100 мл за 12 часов до боя считаются нарушением.