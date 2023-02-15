Антидопинговое агентство США (USADA) опубликовало заявление по ситуации вокруг чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Россиянина могут дисквалифицировать на два года за нарушение антидопинговых правил.
После победы над Алексом Волкановски на UFC 284 россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления от весогонки. Внимание на это в соцсетях обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.
USADA всерьез принимает все случаи допинговых нарушений и активно следит за поступающей информацией. Согласно запрещенному списку UFC, все внутривенные вливания более 100 миллилитров за 12 часов до боя считаются нарушением, — говорится в сообщении USADA.
По правилам антидопингового агентства, боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.
Утром 12 февраля Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил пояс UFC в легком весе. Бой прошел в Перте (Австралия).
Для российского спортсмена бой с Волкановски был первым, когда в углу не было наставника — Хабиба Нурмагомедова. Сейчас Махачеву 31 год, он провел 14 боев в UFC, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В прошлом году Махачев стал чемпионом, досрочно победив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.