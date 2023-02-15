Михаил Потапов

Махачева могут дисквалифицировать за нарушение антидопинговых правил Ислама Махачева могут дисквалифицировать на два года за нарушение антидопинговых правил

15 февраля 2023 в 14:11

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ислам Махачев во время боя с Алексом Волкановски