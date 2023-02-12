Не хватило Хабиба: Махачев с трудом удержал титул чемпиона UFC Россиянин свергнул Алекса Волкановски с первого места рейтинга P4P

Фото: RICHARD WAINWRIGHT/EPA/TASS

Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (слева) и Александром Волкановски (Австралия) (справа) в легком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Перте

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель титула чемпиона в полулёгком весе Алекс Волкановски провели бой в Австралии, на кону которого было звание лучшего бойца организации. NEWS.ru рассказывает о том, с какими трудностями представитель России столкнулся уже в первой защите титула.

Слабый кард

Удивительно, что под поединок двух первых номеров в рамках турнира UFC 284 организаторы не поставили не то что ни одного более-менее значимого противостояния, они даже не привезли в Австралию ни одного звёздного бойца. Фактически разогрев к историческому поединку со стороны UFC был наплевательским.

Президент лиги Дана Уайт по только известной ему причине заявил, что бой Махачева и Волкановски может побить рекорд по количеству проданных платных трансляций. Но сам Уайт предпочёл отказаться от командировки в Австралию, чтобы увидеть бой вживую. Его примеру последовали постоянный комментатор Даниэль Кормье и бывший чемпион организации Хабиб Нурмагомедов.

Если уж первые лица игнорируют такое событие, какого ажиотажа ждать от болельщиков? Один титульный поединок и 12 малозначимых событий. Неудивительно, что даже спокойный Махачев был раздражен, заявив на пресс-конференции, что организация спустя рукава отнеслась к разогреву боя.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (слева) и Александром Волкановски (Австралия) (справа) в легком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Перте

Провал Тухугова

Открывал турнир поединок ещё одного россиянина Зубайры Тухугова. Представитель Чечни известен халатным отношением к подготовке. За девять лет в UFC он провёл только девять боев. И если бы не протекция Хабиба, можно не сомневаться, неизвестно насколько долго бы он задержался в американской лиге.

После пяти проваленных взвешиваний у боссов UFC хватает терпения только на то, чтобы ставить россиянина на разогрев при пустых трибунах. Кстати, Тухугов оказался верен себе и провалил взвешивание даже после того, как поднялся в новый дивизион. Если осенью прошлого года поединок Зубайры был отменён, на этот раз чеченского бойца лишили 30% гонорара.

Впрочем, переход в новый дивизион и перевес в 600 граммов ничем Тухугову не помогли. По итогам трёх раундов он потерпел поражение раздельным решением судей, а боссам UFC ещё предстоит найти для него трёх соперников. Или досрочно разорвать контракт, учитывая, что теперь ему не спрятаться от неприятностей за широкой спиной Нурмагомедова.

Проблемы чемпиона

Вопреки ожиданиям, ни о какой лёгкой победе Махачева во время поединка не было и речи. Вдохновленный местной публикой, Волкановски поверил в свои силы и начал работать первым номером. Никто не ждал от Ислама борьбы с первых минут, но на бумаге он должен был её навязать и измотать соперника с конца первого раунда.

Однако ни один из тейкдаунов не принёс российскому бойцу существенного перевеса. Более того, в пятом раунде он «подсел» и сам оказался внизу, а Волкановски добрую минуту наносил удары из доминирующей позиции.

Помимо пятого раунда австралиец был сильнее и в третьем отрезке. По остальным пятиминуткам оставались вопросы. Большую часть четвёртого раунда Махачев контролировал спину соперника, пытаясь выйти на удушающий приём, но одновременно пропустил кучу ударов в голову. Судьи это могли расценить как угодно. К тому же и в первом раунде преимущество Ислама не было убедительным.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (слева) и Александром Волкановски (Австралия) (справа) в легком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Перте

На этот раз всё обошлось, и Махачев не повторил судьбу своих соотечественников Петра Яна и Магомеда Анкалаева в чемпионских боях. Не продавило победу Волкановски даже то, что бой состоялся в родной Австралии. Однако Алекс доказал, что не случайным образом оказался на первой позиции в рейтинге лучших бойцов мира в независимости от дивизиона. Но со следующей недели на этой строчке уже должен оказаться Ислам.

Перспективы

Следующим соперником российского бойца должен стать победитель поединка Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш. Руководители лиги назначили поединок на май, а значит, новая защита титула Махачева состоится не ранее сентября.

За это время можно было бы провести и реванш с Волкановски, учитывая уровень навязанной конкуренции. Но австралиец по всей вероятности вернётся в полулёгкий вес, чтобы избавить от титула временного чемпиона мексиканца Яира Родригеса.

Других достойных кандидатов на титульный бой в лёгком весе нет, а фаворитом в претендентской встрече является Дариуш. И если Оливейру Ислам прошёл убедительным образом, с Бенеилом у него могут возникнуть проблемы. И хорошо, что эти проблемы уже доставил Волкановски. Этот урок позволит россиянину оказаться более подготовленным к новой защите титула.