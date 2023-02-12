Завершился главный бой турнира UFC с участием Махачева Махачев победил Волкановски в главном бою турнира UFC

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Титульный бой между Исламом Махачевым (Россия) (слева) и Александром Волкановски (Австралия) (справа) в легком весе в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Перте

В главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 284 российский боец Ислам Махачев встретился с австралийцем Александром Волкановски. Спортсмен из РФ победил единогласным решением судей. Бои проходили в Перте (Австралия).

Для российского спортсмена бой с Волкановски был первым, когда в углу не было наставника — Хабиба Нурмагомедова. Сейчас Махачеву 31 год, он провел 14 боев в UFC, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В прошлом году Махачев стал чемпионом, досрочно победив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

Волкановски старше своего соперника на три года. На счету австралийца македонского происхождения 12 побед и одно поражение в UFC. Для этого боя он поднялся в следующую весовую категорию.

Ранее молдавский боец Сергей Спивак победил американца Деррика Льюиса на турнире UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. Бой завершился в первом раунде. Победу Сергею Спиваку принес удушающий прием, выполненный за две минуты до конца стартового раунда. Боец добивал оппонента на земле, а затем закончил поединок «ручным треугольником» — Льюис постучал в знак сдачи.