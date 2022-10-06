Кадыров захотел стать мировым рекордсменом по санкциям

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал о планах зарегистрировать мировой рекорд по количеству западных санкций, введенных против него. По его словам, предварительные подсчеты показывают, что такого числа ограничений, как у него, не имеет ни один «противник Штатов».

Это только первый шаг. Дальше буду выходить с моими показателями на международный уровень. Даже предварительный подсчет показывает, что такого количества санкций не удостаивался ни один противник Штатов. Так что признание мирового рекорда — дело времени, — написал Кадыров.

Кроме того, установленный им накануне рекорд России по количеству персональных санкций глава Чечни сравнил с присуждением Нобелевской премии.

5 октября главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко в ходе торжественного мероприятия ко Дню города Грозного вручил Кадырову сертификат об установлении рекорда страны по количеству введенных против него рестрикций.

Ранее глава Чечни заявил, что ограничения вводились не только лично против него, но и в отношении его «соратников, членов семьи, имущества, лошадей и дохода от выигрыша». Политик подчеркнул, что таким количеством санкций не могут похвастаться ни Асад, ни Лукашенко. Лидера Северной Кореи Кадыров тоже опередил, заметив при этом, что про того даже в Голливуде кино снимают.