Кадырова внесли в Книгу рекордов России Кадырова внесли в Книгу рекордов России из-за числа введенных против него санкций

Фото: Магомед Чабаев/РИА Новости

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд по количеству введенных против него персональных санкций, сообщает ТАСС. Соответствующий сертификат ему вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко в ходе торжественного мероприятия ко Дню города Грозного.

Поступили заявки на рекорды. Мы изучили и сделали вывод: рекорд «Самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире» с результатом 15 санкций, рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова, — сообщил Коненко.

Кроме того, он передал Кадырову сертификат, подтверждающий еще один рекорд: наибольшее количество санкционных ограничений, введенных в отношении человека, его родственников и соратников в мире, с результатом в 68 санкций. Кадыров, в свою очередь, заявил, что гордится введенными против него санкциями, потому что «защищает ислам, традиции, обычаи и безопасность нашего государства».

Кадыров ранее заявил, что ограничения вводились не только лично против него, но и в отношении его «соратников, членов семьи, имущества, лошадей и дохода от выигрыша». Политик подчеркнул, что таким количеством санкций не могут «похвастаться» ни Асад, ни Лукашенко. Лидера Северной Кореи Кадыров тоже опередил, заметив при этом, что про того даже в Голливуде кино снимают.