Кадыров призвал не бояться мобилизации

Фото: t.me/RKadyrov_95

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. В своем Telegram-канале он написал, что если человек не умеет держать оружие, то он может пройти службу во взводе обеспечения.

И не стоит бояться мобилизации. Можно призваться в части обеспечения, если не умеете держать оружие. Это тоже бойцы. И им также хвала и почет, — написал Кадыров.

Он отметил, что участники спецоперации должны понимать, что «всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки, неудачи». По его словам, в таких ситуациях не нужно «озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы» или «собираться в кучку и писать публичные обращения», а следует решить самостоятельно возникшие трудности.

Кадыров подчеркнул, что Минобороны обеспечивает всех необходимым комплектом оружия и боеприпасов. Глава Чечни заявил, что если у бойца закончились патроны, то ему следует подумать, почему он заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе, поскольку «у хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.