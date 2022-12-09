Кадыров показал видео обучения бойцов управлению БПЛА в зоне спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации. К своему посту он прикрепил видео, в котором показана подготовка бойцов управлению БПЛА на линии фронта. Он объяснил военную подготовку на линии огневого соприкосновения тем, что в этом случае практика и теория совмещаются, а это позволяет ускорить процесс обучения.

В зоне проведения специальной военной операции в российском Донбассе широкое применение нашли так называемые коптеры. Как говорится, «мал золотник, да дорог». Они очень полезны при ведении разведки, (для) выявления вражеских позиций и корректировки огня артиллерии, — написал Кадыров.

Он добавил, что бойцы после обучающего курса могут управлять БПЛА побольше, которые предназначены для поражения средств противника и живой силы.

Российские войска в ДНР в районе населенного пункта Северск уничтожили РСЗО «Ураган» и три установки РСЗО «Град», принадлежавшие ВСУ, ранее сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также ВС РФ в Запорожской области поразили шесть пусковых установок американских РСЗО MLRS и немецких MARS II. Кроме того, в ДНР была уничтожена американская РЛС AN/TPQ-50, а в Харьковской области — украинская ТРК «Точка У». Также российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.