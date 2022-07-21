Кадыров назвал своих львят в честь Донбасса Кадыров назвал своих львят-альбиносов Донни, Ганс и Марип в честь Донбасса

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал клички трем своим львятам-альбиносам в честь республик Донбасса, о чем он рассказал в соцсетях. В честь Донецка один из львят получил имя Донни, в честь Луганска — Ганс, и Марип — в честь Мариуполя.

Мои любимые львята-альбиносы официально получили свои клички. Долго думали, как их назвать, хотелось, чтобы громко звучало (как-никак цари зверей), актуально и красиво. Редко такое случается, чтобы все условия были соблюдены, но это получилось​, — написал Кадыров.

В шутку он добавил, что есть и другие европейские города, в честь которых можно назвать львят, например Варшава, но «торопить события не стоит».

Ранее Кадыров заявил о «грандиозных» планах по демилитаризации стран — участниц НАТО. Глава Чеченской Республики пообещал начать с Польши после «взятия» Киева.

До этого Кадыров выразил готовность «с легкостью забрать» Киев и страны Североатлантического альянса. По его мнению, Запад еще не представляет, насколько сильны российские военные, которым «не сможет противостоять ни одна армия мира».