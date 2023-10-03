Кабмин продлил сроки возврата кредитов для «Арктик СПГ 2» до 2027 года

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Правительство РФ дало согласие на продление до 2027 года предельных сроков возврата кредитов по судостроительным договорам, взятым у ВЭБ.РФ участниками проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», сообщает ТАСС. По имеющимся данным, соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В нем также указано, что увеличению подлежат и сроки действия государственной гарантии.

Согласиться с предложением Минпромторга России об увеличении <...> предельных сроков возврата суммы кредитов <...> в полном объеме по кредитным соглашениям, заключенным государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и российскими юридическими лицами, участвующими в реализации проекта «Арктик СПГ 2», — говорится в тексте документа.

«Арктик СПГ 2» планируется запустить в конце 2023 года — начале 2024 года. Производство первых линий для проекта идет в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании НОВАТЭК. Также изготавливаются основания гравитационного типа и идет строительство модулей.

21 июля президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Главу государства попросили дать старт.