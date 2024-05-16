«Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ и десятки военных ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили командный пункт ВСУ под Харьковом

Фото: МО РФ

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Также ликвидированы склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих.

Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, которая сложилась в Харьковской области, виноваты все страны мира. Он добавил, что Киев не может позволить себе потерять Харьков, и попросил помощи.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что, выпрашивая оружие у западных стран, Зеленский ведет себя как персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» — мелкий жулик Шура Балаганов. Так он прокомментировал слова украинского лидера, что Киев может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь отмечал, что ВС России после продвижения на Харьковском направлении начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Данные операции пресекут попытки Вооруженных сил Украины обстреливать Курскую и Брянскую области, считает он.