Инфляция в России на начало июля составила 3,4 процента Премьер-министр России Мишустин: инфляция в стране на начало июля составила 3,4 процента

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Инфляция в России на начало июля составила 3,4%, передает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом он заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По инфляции вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%, — сказал Мишустин.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Так, в крупных городах наибольшие доходы получают сотрудники, занятые в области интеллектуальной работы и финансовых услуг. Также эксперты указали, что область «IT и коммуникации» занимает третью позицию в рейтинге самых высоких зарплат в городских центрах России.

По словам председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина, экономическая ситуация в России остается неплохой, нынешние инфляционные показатели могут подрасти до 7% в течение последующего полугода, но это все равно ниже, чем у стран Европы. Он отметил, что это очень хороший результат с учетом беспрецедентного внешнего давления на российскую экономику.

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин ранее заявил, что ослабление российского рубля связано в первую очередь с восстановлением импорта. Кроме того, он уточнил, что при учете накопленной инфляции к курсу рубля получатся текущие значения.