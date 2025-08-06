Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 17:42

«Хотела вакханалии»: в ГД раскрыли, кто мешал диалогу спецслужб РФ и США

Депутат Шхагошев: MI6 мешала развитию отношений между спецслужбами России и США

Здание Секретной разведывательной службы в Лондоне Здание Секретной разведывательной службы в Лондоне Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основным препятствием для развития хороших отношений между российскими и американскими спецслужбами являлась деятельность британской разведки, заявил на пресс-конференции член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, именно MI6 стремились дестабилизировать ситуацию.

Преграда того, что у России и США не было нужных взаимоотношений, если речь вести о спецслужбах, — это MI6, которая хотела вакханалии в области международного терроризма, — подчеркнул депутат.

В то же время он сообщил о начале разблокировки отношений между спецслужбами РФ и США, отметив, что текущая ситуация существенно отличается от периода президентства Джо Байдена. По мнению парламентария, сейчас странам очень важно контактировать по линии разведки, особенно в вопросах противодействия международному терроризму, который значительно усилил свою военную мощь.

Ни разу в истории у террористов не было столько возможностей приобретать так много вооружения и так дешево, включая тяжелую технику. Международные террористические организации вооружились очень серьезно, а задачи, которые они ставят перед собой, никуда не делись. Поэтому спецслужбы сейчас должны [очень активно] взаимодействовать, — резюмировал Шхагошев.

Ранее депутат заявил, что на сегодняшний день работа с гражданским обществом в США продвигается достаточно неплохо. По словам Шхагошева, статистические опросы показывают, что в процентном соотношении лишь небольшое количество американцев одобряет поддержку Украины.
