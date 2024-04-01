Хинштейн требует проверить учителя и активиста из Самары на гей-пропаганду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн потребовал проверить сотрудника Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича и учителя Дмитрия Гудова из Самары на пропаганду ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В своем Telegram-канале парламентарий написал, что молодые люди пользуются поддержкой местных властей.

Уже направил обращения в прокуратуру, губернатору, главе города с требованием разобраться в ситуации и защитить детей от подобных наставников. Я также проинформировал о происходящем министра просвещения РФ Сергея Кравцова и руководство Росмолодежи, — говорится в сообщении.

Как пишет депутат, в Сети были опубликованы фотографии с «гей-свадьбы» Леонтовича. Хинштейн добавил, что мужчина является открытым сторонником и пропагандистом однополой любви и при этом он читает лекции советникам директоров школ по воспитанию, выступает перед самарскими школьниками и пользуется поддержкой властей.

Также накануне Хинштейн получил «тревожное обращение» от родителей учащихся школы № 132. Они утверждают, что советник директора по воспитанию, учитель русского и литературы Дмитрий Гудов также поддерживает ЛГБТ-ценности.

К обращению приложены многочисленные данные из интернета, свидетельствующие, по словам родителей, что «учитель Гудов с 2015 года интересуется гей-сообществами, имеет неравнодушное отношение к западным ценностям, их культуре», — написал депутат.

Ранее Советский районный суд Красноярска оштрафовал бар «Элтон» на 450 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Первая жалоба на заведение поступила еще в декабре 2023 года, однако на 23 Февраля там организовали новую вечеринку, которая привлекла внимание в том числе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В МВД назвали мероприятие провокационным.