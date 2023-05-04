Хинштейн придумал, как разобраться с беспилотниками Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале предложил ввести мораторий на использование беспилотников, за исключением государственных нужд. С такой инициативой он обратился к министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько.

Направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников (за исключением государственных нужд). Речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных/подземных и о водных/надводных. Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу, — говорится в сообщении.

Ранее Хинштейн заявил, что в России необходимо как можно скорее принять целый перечень законов, регулирующих понятие «беспилотники», их деятельность, а также средства борьбы с ними. Таким образом он отреагировал на ночную атаку украинских дронов на Кремль. Он подчеркнул, что сейчас на согласовании находится один законопроект, связанный с беспилотниками, однако нормативов необходимо ввести куда больше.