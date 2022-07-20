В ГД предложили ввести уголовную ответственность за кражу личных данных Хинштейн предложил ввести уголовную ответственность за кражу личных данных

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Александр Хинштейн

За хищение персональных данных должна быть предусмотрена уголовная ответственность, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он указал, что существующие сегодня меры административного воздействия не соответствуют тяжести данного преступления.

Считаю, что хищение персональных данных, особенно повлекшее какие-либо последствия, должно являться предметом уголовного наказания. В существующих сегодня в административном законодательстве мерах ответственности вина представляется несоразмерной тяжести содеянного, — отметил он.

Парламентарий добавил, что и в возглавляемом им комитете, и в Госдуме в целом понимают серьезность вопроса утечек личных данных и их незаконного оборота. Работа над инициативами по ужесточению наказания за такие преступления ведется.

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что компании, по вине которых происходят утечки персональных данных клиентов, должны нести за это серьезную финансовую ответственность. Он согласился с мнением члена СПЧ Кирилла Кабанова о том, что такие утечки могут не только нанести экономический и моральный вред гражданам и юрлицам, но и угрожать безопасности России.