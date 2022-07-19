Клишас призвал «серьезно» наказывать рублем за утечку персональных данных Сенатор Клишас призвал ввести серьезную финансовую ответственность за утечку персональных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

Компании, ответственные за утечку персональных данных своих клиентов, должны понести серьезную финансовую ответственность, написал в своем Telegram-канале глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. Сенатор выразил солидарность с мнением члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова, который заявил, что утечки данных могут нанести экономических и моральный вред как физическим, так и юридическим лицам. Более того, они могут угрожать безопасности России, подчеркнул Кабанов.

В связи с этим политик отметил, что достичь «золотой середины» при обсуждении законопроекта об ответственности за подобные утечки пока не удалось, так как Совет Федерации поделился «на две идеологии». Одни выступают за введение уголовной ответственности и необходимость следить за хранением персональных данных, как за секретным документооботом. Другие — за минимальную административную ответственность, вплоть до отсутствия наказания «за первый раз».

Согласен. Пока оптимального законодательного решения найти не удалось. Но без серьезных, в том числе финансовых последствий для тех, кто работает с персональными данными, думаю решить проблему не удастся, — добавил Клишас.

В июле произошли утечки данных как минимум в трех крупных компаниях: в медицинской лаборатории «Гемотест», у российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК, а также у сервиса «Яндекс.Еда».

6 июля Госдума утвердила закон об усилении защиты персональных данных россиян. Операторов обязали немедленно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных.

Позже стало известно, что Минцифры может, наоборот, смягчить наказание для компаний за утечку персональных данных. Предполагается, что первое подобное нарушение простят, а последующее будут наказывать штрафом в размере 1% от выручки. Представители компаний настаивали на том, что на фоне экономической ситуации ужесточение ответственности за утечки только создаст дополнительные трудности для предпринимателей.

Кроме того, Минцифры готовят законопроект, в котором может появиться норма о выплатах компенсаций россиянам, пострадавшим от утечек персональных данных. Деньги предлагается брать из штрафов, которые заплатят компании, допустившие «слив».