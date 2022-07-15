Стало известно о крупной утечке данных клиентов СДЭК РБК: в Сеть утекли данные 25 миллионов клиентов СДЭК

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Новая утечка данных клиентов произошла у российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК. Эксперты заявляют, что из-за утечки в Сети могли оказаться данные 25 млн пользователей и 30 тысяч контрагентов, сообщает РБК.

Издание отмечает, что в транспортной компании проводят внутреннее расследование. Данные, появившиеся в Сети, объединены в три файла. В первом содержится более 160 млн записей с данными клиентов — от фамилий и электронной почты до кода пункта самовывоза. Второй файл содержит более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах, в третьем — более 90 млн строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя.

В комментарии изданию глава блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев допустил, что утечка может оказаться «рекордом на российском рынке», поскольку вместе с предыдущей утечкой, случившейся в феврале, будут обнародованы данные десятков миллионов клиентов. По мнению эксперта, в ближайшие дни злоумышленники проанализируют и объединят обе утечки. Получится одна из крупнейших незаконно полученных баз россиян, пояснил Трухачев.

18 мая в Сети появилась карта с утекшими данными из баз СДЭК, «Яндекс.Еды» и ГИБДД. Создатели карты с визуализацией данных пользователей существенно дополнили её, включив туда данные из Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников, а также списки публичных персон. Найти фигурантов списков и карты можно было по номеру телефона или фамилии.