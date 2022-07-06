Госдума усилила защиту персональных данных россиян Госдума утвердила закон об усилении защиты персональных данных россиян

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Депутаты Госдумы РФ на пленарном заседании утвердили закон об усилении защиты персональных данных россиян и ужесточении требований к операторам обработки информации. В документ внесли ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности граждан, а также усиление госконтроля в этой сфере.

Поправки усилят защиту персональных данных граждан. Это касается в том числе паспортных данных, сведений о недвижимости, авиаперелетах, а также данных, позволяющих идентифицировать военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении Думы.

Теперь операторы должны немедленно информировать уполномоченные органы власти об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных, а также непрерывно взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

1 марта сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил об утечке номеров телефонов клиентов и информации о заказах, причиной назвали недобросовестные действия сотрудника сервиса. В конце месяца в соцсетях появилась ссылка на сайт с размещёнными личными данными пользователей и всей информацией об адресах доставки и суммах платежей. После этого в апреле клиенты сервиса подали коллективный иск: они потребовали компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей каждому пострадавшему.

В мае произошла первая утечка данных клиентов сервиса Delivery Club. В компании заявили, что в интернете оказались сведения о заказах. В «Роскомсвободе» при этом сообщили, что надеются потребовать компенсации от «зеленой» организации. В середине июня попал в Сеть второй файл, содержащий персональные данные о заказах пользователей. Уточняется, что файл с названием part2 содержит 1,2 млн строк кода об адресах пользователей компании.