«Яндекс.Еду» накажут за утечку персональных данных

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Курьер сервиса «Яндекс.Еда»

Роскомнадзор передал в суд административный протокол в отношении «Яндекс. Еды» в связи с утечкой персональных данных курьеров сервиса, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Компании может грозить штраф до 100 тыс. рублей. Ранее в свободном доступе оказалась персональная информация 700 тыс. сотрудников «Яндекс. Еда».

Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса, — сообщила пресс-служба.

22 марта стало известно, что в сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале марта. 30 мая в сеть были выложены персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club.

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту с личными данными пользователей ограничен.