Данные клиентов «Гемотеста» опубликовали в Сети Мизулина: 30 млн записей о клиентах «Гемотеста» опубликовали в Сети

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале о публикации в Сети более 30 млн уникальных записей россиян, воспользовавшихся услугами медицинской лаборатории «Гемотест». К своему посту она приложила скрин из неизвестного чата, публикующего дамп с информацией.

Данные клиентов «Гемотеста» тоже начинают выкладывать в открытый доступ, — написала Мизулина.

На приложенном к посту скрине говорится, что база содержит только половину похищенной информации. Неизвестные утверждают, что в файле находятся данные паспортов и СНИЛС, а также адреса проживания, номера телефонов и почта не только рядовых граждан РФ, но и о сотрудников силовых ведомств, ФСБ и полиции.

Утечка данных клиентов «Гемотест» произошла в начале мая. Сервис DLBI тогда сообщал, что одна из продающихся в Даркнете баз содержала более 30 млн наборов данных, включая фамилии, имена и отчества клиентов, их даты рождения, адреса, телефоны, электронную почту, а также серии и номера паспортов.