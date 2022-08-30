Хинштейн пообещал защитить права добровольцев СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о намерении подготовить поправки в Трудовой кодекс, защищающие права российских добровольцев, отправившихся на специальную военную операцию (СВО) на Украину. В своем Telegram-канале он напомнил о недавнем скандале с сотрудником «Магнита», которого уволили за прогулы, пока он принимал участие в боевых действиях.

Считаю правильным подготовить и внести поправки в Трудовой кодекс, защищающие права добровольцев. Чтобы при заключении краткосрочного контракта с военкоматом за работником сохранялось его прежнее место, — написал Хинштейн.

Он объяснил, что действующее трудовое законодательство не защищает права россиян, желающих заключить краткосрочный контракт с Минобороны. По его словам, люди оказываются заложниками своих работодателей. В одних случаях их отправляют в неоплачиваемый отпуск, в других — увольняют по соглашению сторон, а в третьих — и вовсе за прогулы, заключил Хинштейн. Он подчеркнул, что подобного быть не должно, потому что добровольцы едут на Украину защищать интересы России с оружием в руках.

Парламентарий выразил надежду, что в сентябре законопроект будет внесен в Госдуму. Его уже поддержало руководство Минобороны.

Руководство ГК «Магнит» в Воронежской области ранее уволило за прогул сотрудника, который летом по краткосрочному контракту отправился в зону спецоперации. Хинштейн возмутился этим решением и направил в прокуратуру и Минтруд запрос с требованием разобраться в ситуации. Виновных за увольнение он призвал уволить, «а лучше самих отправить на Украину».