Сотрудника воронежского «Магнита» уволили за участие в спецоперации

Руководство магазина «Магнит» в Воронежской области уволило за прогул сотрудника, который летом по краткосрочному контракту отправился в зону военной операции на Украине, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий возмутился этим решением и направил в прокуратуру и Минтруд запрос с требованием разобраться в ситуации. Виновных за увольнение он призвал уволить, а лучше самих отправить на Украину.

Не знаю, как назвать действия руководителей воронежского филиала «Магнита»? Предательством? Вредительством? Бесчеловечностью? <...> Лица, допустившие такое издевательство над раненым бойцом, должны быть не только уволены, но и сурово наказаны. А еще лучше — их самих направить для участия в СВО,— написал политик.

Хинштейн отметил, что в ходе боевых действий 39-летний Андрей получил ранение и попал в госпиталь. В августе, когда контрактник вернулся домой, ему пришло уведомление об увольнении с работы по причине прогула. Попытки самостоятельно разобраться в ситуации ни к чему не привели.

Депутат подчеркнул, что руководство «Магнита» знало о заключении Андреем контракта на прохождение военной службы, официальное уведомлении об отправке гражданина на СВО работодателю направил военком.

Ранее двое преподавателей учебных заведений города Миасс Челябинской области были уволены за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Основанием для этого послужило то, что педагоги распространяли в Сети информацию, дискредитирующую российских военных, и привлекали внимание к протестным акциям против спецоперации на Украине.