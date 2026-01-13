Госдума запросит отчет о выполнении поручения кабмина по «Почте России» Володин поручил доложить о ситуации в «Почте России» после 1 февраля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил комитету по информационной политике доложить о ситуации в «Почте России» после 1 февраля. Как отмечается на сайте Госдумы, решение связано с контролем за реализацией поручения правительства в этой сфере.

Давайте договоримся, что после 1 февраля на ближайшем заседании попросим Сергея Михайловича Боярского доложить о ситуации в АО «Почта России» и о реализации поручения правительства, которое вышло в этой части. Давайте мы профильному комитету поручим, — сказал Володин.

Ранее стало известно, что государственная компания «Почта России» официально опровергла распространенную в СМИ информацию о массовых увольнениях персонала. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию. Представители компании подчеркнули, что уровень текучести кадров в ней является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тысяч человек, отметили в источнике.