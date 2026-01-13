Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 14:11

Госдума запросит отчет о выполнении поручения кабмина по «Почте России»

Володин поручил доложить о ситуации в «Почте России» после 1 февраля

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил комитету по информационной политике доложить о ситуации в «Почте России» после 1 февраля. Как отмечается на сайте Госдумы, решение связано с контролем за реализацией поручения правительства в этой сфере.

Давайте договоримся, что после 1 февраля на ближайшем заседании попросим Сергея Михайловича Боярского доложить о ситуации в АО «Почта России» и о реализации поручения правительства, которое вышло в этой части. Давайте мы профильному комитету поручим, — сказал Володин.

Ранее стало известно, что государственная компания «Почта России» официально опровергла распространенную в СМИ информацию о массовых увольнениях персонала. В пресс-службе организации привели конкретные цифры, характеризующие кадровую ситуацию. Представители компании подчеркнули, что уровень текучести кадров в ней является одним из самых низких на рынке. Численность сотрудников почтового оператора составляет более 200 тысяч человек, отметили в источнике.

Почта России
Госдума
Вячеслав Володин
Правительство РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии после семи лет работы
Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед
БПЛА атаковали Крым, Волгоградскую и Курскую области
Стало известно, какие регионы обойдет стороной эксперимент с мигрантами
Заслуженный учитель раскритиковал идею изменить статус классруков
В Госдуме захотели «привязать» семейную ипотеку к детям
Эксперт раскрыл, как обезопасить свои переводы от блокировки
Слуцкий спрогнозировал итог протестов в Иране
В Европе нашли способ надавить на США в ситуации с Гренландией
«Пичкают фармой»: на МакSим обрушилась волна хейта из-за фото с отдыха
В Госдуме сделали однозначный вывод о гибели младенцев в Новокузнецке
Скандальному роддому в Новокузнецке выделили миллионы на оборудование
МОК заявил о невмешательстве в политику после атаки США на Венесуэлу
Обнародована жуткая переписка певца Кунгурова с врачом перед смертью
Фальшивые студбилеты привели к уголовному делу в Ленобласти
В Москве задержали таксиста с крупной партией наркотиков
Спасение робота-курьера из снежной ловушки в Москве попало на видео
В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира»
Удары по жилым домам, подросток-шпион, 90 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 13 января
Профессор оценил возможную стоимость тура на перевал Дятлова
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.