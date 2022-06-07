Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за иноагентами

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Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в котором обобщаются нормы законодательства об иноагентах. Проект закона опубликован на портале правовой информации. Его целью является повышение эффективности регулирования института иностранных агентов. Одним из главных пунктов унификации юридического статуса иноагентов станет создание единого реестра вместо существующих четырех. Документ объединяет действующие нормы законодательства в этой сфере и предлагает ряд новых.

Законопроект определяет, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют политическую деятельность либо целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России, — сказано в документе.

Иностранным влиянием предлагается считать предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем убеждения, принуждения и другими способами. К иностранным источникам относятся иностранные государства и их органы публичной власти, иностранные граждане, международные и иностранные организации, а также лица без гражданства.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, изменяющий действующие нормы об иностранных агентах. Документ, помимо прочего, предполагает, что человек или организация смогут получить статус иноагента, даже если их не финансируют из-за рубежа. Для внесения в реестр гражданину любой страны достаточно быть под иностранным влиянием, которое может выражаться в виде, например, убеждения занять определенную точку зрения.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 апреля, но анонсировали его за несколько дней до этого. Среди авторов текста три члена Совета Федерации — Андрей Климов («Единая Россия»), Владимир Джабаров (ЕР), Елена Афанасьева (ЛДПР), а также 15 депутатов — члены комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ. Один из них, глава комиссии Василий Пискарев (ЕР) объяснял внесение проекта необходимостью унифицировать действующие нормы законодательства.