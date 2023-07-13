Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете менять пол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о запрете операций по смене пола, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Также ГД поддержала поправку о запрете на усыновление детей при наличии соответствующей справки и об аннулировании брака при смене пола одним из супругов.

Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, — сказано в проекте закона.

При этом разрешается проводить операции по лечению врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Список таких аномалий будет утвержден правительством, а медицинские вмешательства можно будет проводить только по решению врачебной комиссии.

Кроме того, будут аннулированы все справки о смене пола, если к моменту принятия закона человек сделал операцию, но не успел поменять документы.

В третьем чтении законопроект планируют рассмотреть 14 июля.

Ранее депутат Госдумы Леонид Огуль заявил NEWS.ru, что если человеку взбрело в голову сменить пол, ему требуется психологическая помощь врача.