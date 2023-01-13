В ГД подготовят законопроект о штрафах за запуск петард возле жилых домов

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Госдума приступила к подготовке законопроекта по ограничению использования петард вне специально отведенных для этого площадок, сообщил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. В беседе с «Парламентской газетой» он уточнил, что полностью запрещать использование пиротехники не планируется. За нарушение устанавливаемых правил планируется ввести штраф.

Мне бы не хотелось быть таким, знаете ли, похитителем Рождества, при этом использование пиротехнических изделий сегодня, безусловно, требует дополнительного регулирования. <...> Мое предложение — ограничить использование петард в новогоднюю ночь по времени до 00:30. Кроме того, нужно разрешить запускать петарды только со специальных площадок. Они должны находится вдали от жилых зданий, коммуникаций, парковок и так далее, — уточнил депутат.

Он сообщил, что за нарушение устанавливаемых правил планируется ввести штраф. Хамзаев отметил, что сумма штрафа пока не установлена, законопроект находится на доработке у юристов. Согласно проведенному Хамзаевым опросу, россияне инициативу поддержали.

83% опрошенных, а это около восьми тысяч человек, поддержали предложение ограничить использование пиротехники в праздники, 10--11% — против, остальные предложили оставить все как есть, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить продажу пиротехники несовершеннолетним. По его мнению, ограничение должно быть введено наравне с запретом продажи алкоголя и табачных изделий. Он также поддержал инициативу о запрете запуска петард и фейерверков вблизи жилых домов.