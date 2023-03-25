Госдума на час отключит свет для помощи планете Госдума на час отключит свет для участия в акции «Помочь планете»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ на час отключит освещение внешнего фасада здания на Охотном Ряду, чтобы принять участие в экологической акции, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Ожидается, что отключение электроэнергии на час позволит значительно снизить энергопотребление.

25 марта освещение внешнего фасада здания на Охотном Ряду будет выключено с 20:30 до 21:30, — говорится на сайте Госдумы.

Акция «Помочь планете» была инициирована российскими экологами. В ней принимают участия россияне, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти, к которым обратилось руководство Комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, экологического движения и общественной организации «Зеленый патруль».

Ранее Кремль принял решение отказаться от участия в ежегодной акции «Час Земли», в связи с тем, что проводящий ее World Wildlife Fund (WWF) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был признан иноагентом.