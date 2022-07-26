Google оштрафовали на 2 млрд рублей за непредсказуемые действия ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за непредсказуемые правила блокировки аккаунтов

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба наложила на Google еще один штраф в размере 2 млрд рублей. По мнению ведомства, компания злоупотребляет своим служебным положением и блокирует аккаунты пользователей YouТube непрозрачно и непредсказуемо.

Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouТube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий, — говорится в сообщении на сайте ФАС.

В ведомстве считают, что подобные действия ущемляют интересы российских пользователей, а непредсказуемая выборка ограничивает конкуренцию. Именно этот факт и послужил основной причиной наложения на компанию штрафа. Отмечается, что в Google должны оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления договора в законную силу. О том, какие меры будут применены в случае отказа от выплаты, ФАС не сообщает.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы назначил Google административный штраф в размере 21,077 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.