Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января 2023 года медики первичного звена, центральных районных и районных больницах, а также те, кто работает на скорой получат дополнительные выплаты, передает ТАСС. Суммы надбавок начинаются от четырех тысяч рублей.
Так врачи центральных районных и районных больниц будут в следующем году будут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тысяч рублей. Размер ежемесячной надбавки врачей первичного звена в следующем году составит 14,5 тысячи рублей, скорой медицинской помощи - 11,5 тысячи рублей.
Кроме того, медперсонал среднего звена с 2023 г. будет получать ежемесячные надбавки в восемь тысяч рублей, фельдшеры семь тысяч, младший медперсонал четыре тысячи.
Ранее о надбавках рассказал президент России Владимир Путин. ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что речь идет о специалистах, работающих в центральных районных больницах, в районных больницах, а также в системе скорой помощи.