Голикова рассказала о надбавках врачам районных больниц Голикова: врачи районных больниц будут получать с 2023 года ежемесячную надбавку 18,5 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января 2023 года медики первичного звена, центральных районных и районных больницах, а также те, кто работает на скорой получат дополнительные выплаты, передает ТАСС. Суммы надбавок начинаются от четырех тысяч рублей.

Так врачи центральных районных и районных больниц будут в следующем году будут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тысяч рублей. Размер ежемесячной надбавки врачей первичного звена в следующем году составит 14,5 тысячи рублей, скорой медицинской помощи - 11,5 тысячи рублей.

Кроме того, медперсонал среднего звена с 2023 г. будет получать ежемесячные надбавки в восемь тысяч рублей, фельдшеры семь тысяч, младший медперсонал четыре тысячи.

Ранее о надбавках рассказал президент России Владимир Путин. ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что речь идет о специалистах, работающих в центральных районных больницах, в районных больницах, а также в системе скорой помощи.