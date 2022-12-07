«Главное, чтобы человек был новый»: Кудрина могут выдвинуть в президенты Лидер "Новых людей" Нечаев допустил выдвижение Кудрина в президенты от партии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Экс-главу Счетной палаты Алексея Кудрина могут выдвинуть в президенты от партии «Новые люди», но до начала кампании еще год, и окончательное решение примут ближе к делу. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сообщил РИА Новости, что пока партия сконцентрирована на подготовке к выборам 2023 года, в том числе к выборам мэра Москвы, но не исключил поддержки Кудрина в дальнейшем. Главное, по его словам, чтобы кандидат в президенты был новым человеком.

Кудрина уважаем как политика и единомышленника. <...> Пока не исключаем никаких вариантов. <...> Пока про Кудрина можем сказать, что в политике он [человек] новый, а в управлении страной уже нет, — сказал Нечаев.

Слухи о том, что Кудрина могут выдвинуть в качестве «либерального кандидата» на президентских выборах 2024 года, появились в СМИ в начале декабря.

Кудрин в середине ноября досрочно покинул пост главы Счетной палаты. Комментируя свои планы после ухода, Кудрин говорил, что намерен сосредоточиться на «крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив». Forbes в конце сентября писал, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций компании. 5 декабря Кудрин заявил, что принял предложение перейти на работу в «Яндекс», где займет пост советника по корпоративному развитию.